Ministerul Sănătății va suporta cheltuielile de spitalizare ale femeii cu arsuri infectată la Spitalul Floreasca

Într-o postare pe rețelele de socializare, sora Laviniei, femeia cu arsuri care a fost transferată la un spital din Belgia cu multiple infecții luate din Centrul de Arși al Spitalului Floreasca, a anunțat că Ministerul Sănătății va suporta cheltuielile serviciilor medicale de care aceasta a beneficiat în spitalul belgian.

„Cu câteva ore în urmă am fost informate ca Ministerul Sănătăţii – România se alătură nouă în lupta pentru viaţa şi viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia şi va prelua costurile aferente tratamentului ei. Vă vom ţine la curent cu tot ce urmează. Vrem să mulţumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situaţia de la spitalul Floreasca şi nu s-a lăsat intimidat, deşi ştim că unele adevăruri nu sunt uşor de scos la iveală. Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislaţiei mutilate. Şi pentru că nu şi-a uitat promisiunea de a căuta soluţii şi a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei. Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Şi pentru că acum avem speranţa că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toţi pacienţii român” a precizat Alina Alexandru, sora Laviniei.

Astăzi, Lavinia a beneficiat de noi intervenții efectuate în cadrul spitalului belgian unde este internată în prezent: „Familia noastră poate privi cu mai multă speranţă şi încredere spre viitorul Laviniei. Azi Lavinia a plâns şi a râs în acelaşi timp. Azi am plâns amândouă şi de bucurie. Azi doare mai puţin. Pentru toate acestea, vă mulţumim! Mâine urmează o nouă intervenţie. Mulţumim, mulţumim tuturor! ”

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.