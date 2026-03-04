Ministrul Alexandru Rogobete: România își modernizează sistemul de sănătate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții

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Alexandr Rogobete susține că există o colaborare strânsă cu Banca Europeană de Investiții pentru dezvoltarea spitalelor regionale, digitalizarea unităților sanitare și reorganizarea spitalelor.

„Am discutat astăzi în Luxemburg, la întâlnirea cu vicepreședintele Grupului Băncii Europene de Investiții, Ioannis Tsakiris, despre consolidarea cooperării dintre Ministerul Sănătății și BEI și despre continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România” susține Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că au fost analizate stadiul proiectelor de construcție a spitalelor regionale și modul de monitorizare atentă a etapelor de implementare, astfel încât investițiile să își atingă obiectivele asumate. „Am discutat, de asemenea, despre proiectele de digitalizare începute prin PNRR și despre posibilitatea continuării acestora cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, pentru ca investițiile deja realizate să fie consolidate și dezvoltate în etapa următoare”, a adăugat Rogobete.

Categorii: Știri
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