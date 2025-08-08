Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere managerilor de spitale mai multă transparență în relația cu pacienții. Astfel, managerii unităților medicale vor avea obligația de a publica pe site-urile instituției informații despre activitatea administrativă, medicală, economică, dar și aspecte legate de indicatorii de performanță.

„ Am aprobat un nou set de măsuri prin care creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Totodată, pe lângă aceste informații, pe site-urile spitalelor trebuie publicate și informații despre transferurile către alte unități medicale, serviciile acordate pe ficare specialitate sau contractele de achiziție publică.

„ Aceşti indicatori de performanţă nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu. În centrul acestor măsuri stă pacientul. Pacienţii trebuie să fie ascultaţi, iar experienţa lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii şi a echipelor medicale. Feedback-ul lor va deveni un criteriu concret în măsurarea performanţei” a mai spus Alexandru Rogobete.