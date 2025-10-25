 Ministrul Sănătății despre spitalele regionale: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi proiectele”

FacebookEmailWhatsApp

Cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, ar putea deveni funcționale în anul 2029. Invitat în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, moderată de jurnalistul Sebastian Zachmann, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a explicat care este stadiul acestor proiecte.

Ministrul Sănătății a precizat faptul că la momentul de față nu există motive pentru ca proiectele privind construcția de spitale regionale să se blocheze.

„ Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect” susține Alexandru Rogobete.

Valoarea celor trei proiecte privind construcția de spitale regionale în Iași, Cluj și Craiova este de peste 2 miliarde de euro. Construcția acestor spitale a început anul trecut.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum a slăbit un model 10 kg în 2 luni: „Acesta este metoda pe care o urmez, cu care nu mi-e deloc foame”
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro