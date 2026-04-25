Modificare importantă a Codului Rutier privind modalitatea în care trebuie deschis culoarul de salvare pentru mașinile de intervenție

Parlamentarii USR au depus un proiect de lege care reglementează culoarul de salvare în Codul Rutier, pentru mașinile de intervenție aflate în misiune, în condițiile unui trafic aglomerat.

Legea prevede sancțiuni pentru șoferii care nu procedează legal în astfel de situații.

„Forma actuală a Codului rutier nu stabileşte clar ce trebuie să facă şoferii în condiţii de ambuteiaj sau trafic intens astfel încât să uşureze trecerea maşinilor de urgenţă – ambulanţe, autovehicule de pompieri ori de poliţie. Deputaţii USR Dumitru Văduva şi Ovidiu Paraschivescu au depus un proiect pentru clarificarea legislaţiei şi pentru alinierea la prevederile europene, în condiţiile în care orice întârziere a echipajelor de urgenţă poate costa vieţi. (…)Regulile prevăzute acum în Codul rutier în cazul apropierii şi trecerii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi cu mijloace de avertizare luminoasă şi sonoră în funcţiune pot fi aplicate doar pe drumuri publice fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens şi ambuteiaje, aşa cum se întâmplă în special în oraşe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto” potrivit unui comunicat de presă al inițiatorilor.

Potrivit proiectului de lege, modificarea adusă Codului Rutier trebuie să prevadă ca pe drumurile cu o singură bandă de circulaţie pe sens, şoferii să se tragă cât mai pe dreapta şi să lase loc în stânga, iar pe drumurile cu două sau mai multe benzi şoferii de pe banda de lângă axul drumului se tragă autovehiculele cât mai în stânga, iar toţi ceilalţi spre dreapta, pentru a forma culoar pe mijlocul drumului, maşinilor de intervenţie.