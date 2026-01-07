Noi recomandări nutriționale în SUA: Mai multe proteine, mai puține alimente procesate

Noile recomandări nutriționale prezentate de Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., au stârnit miercuri dezbateri aprinse în rândul experților, după ce oficialul a îndemnat populația să consume mai multe proteine și să reducă drastic alimentele ultraprocesate și zahărul adăugat. Ghidurile, actualizate o dată la cinci ani de Departamentul Agriculturii și Departamentul Sănătății, vor sta la baza programelor federale de nutriție, inclusiv a celor din școli.

„Mesajul meu este clar: consumați alimente naturale”, a declarat Kennedy în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă. Documentul recomandă creșterea consumului de proteine, fructe, legume și cereale integrale, dar și includerea a trei porții de lactate integrale pe zi – o schimbare notabilă față de vechile orientări, care favorizau produsele cu conținut redus de grăsimi. Totodată, ghidul sugerează folosirea uleiului de măsline la gătit, dar menționează și seul de vită ca alternativă posibilă.

Un alt punct sensibil îl reprezintă alcoolul. Dacă anterior existau limite zilnice clare, noile recomandări îi îndeamnă pe americani să consume „mai puțin alcool pentru o sănătate generală mai bună”, fără a stabili praguri numerice. În plus, anumitor categorii – precum femeile însărcinate sau persoanele aflate în recuperare – li se recomandă evitarea completă a alcoolului.

Reacțiile experților au fost împărțite. Asociația Medicală Americană a salutat direcția generală, afirmând că limitarea alimentelor ultraprocesate și a zahărului „alimentează bolile de inimă, diabetul, obezitatea și alte boli cronice”. Președintele organizației, Bobby Mukkamala, a subliniat că „ghidul afirmă că alimentele sunt medicamente” și oferă instrumente utile pentru pacienți și medici.

Pe de altă parte, unii nutriționiști critică accentul pus pe proteine și lactate integrale. Marion Nestle, profesor emerit la Universitatea din New York, consideră că recomandarea de a crește aportul proteic „nu are sens”, argumentând că americanii consumă deja suficient. Ea avertizează că orientările „ne duc înapoi la dieta anilor 1950”, dominată de carne și lactate.

Asociația Americană a Inimii a apreciat promovarea consumului de legume și cereale integrale, dar avertizează că relaxarea recomandărilor privind sarea și carnea roșie ar putea crește riscul bolilor cardiovasculare.