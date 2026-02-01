Notorietatea, forța care l-a ajutat pe Daniel Osmanovici să se implice în activități umanitare VIDEO

De pe micile ecrane, în studioul de radio, Daniel Osmanovici se bucură de multă notorietate. Popularitatea îi conferă acum forța de a fi alături de semenii care au nevoie de ajutor. Daniel Osmanovioci participă la maratoane prin care militează pentru cauzele copiilor nevoiași.

„Noi avem o forță. Acea forță că suntem recunoscuți și lumea ne știe, ceea ce înseamnă că putem transmite un mesaj puternic. Tata dacă ar fi alergat la maraton nu ar fi avut această acțiune pe cât că am făcut-o eu, M-am folosit de forța pe care mi-a oferit-o notorietatea. nu doar copiii au fost ajutați prin cauzele umanitare în care mă implic. Am alergat și pentru a dona sânge, pentru a conștientiza această problemă. Am construit case” susține Daniel Osmanovici, realizator Europa FM, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Iar uneori eforturile sale sunt răsplătite de către oamenii pe care îi ajută.

„E foarte frumos când primești recunoștință pentru ceea ce faci. Doamna căreia i-am construit casa prin acțiunile mele m-a primit în acel imobil, mi-a dat o cafea și m-a lăsat să mă odihnesc. venisem după un matinal, eram obosit și m-a invitat înăuntru. Am fost în vizită să vedem cum arată obiectivul pentru care am alerga” mai spune Daniel Osmanovici, realizator Europa FM, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

