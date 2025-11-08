Noua Platformă Informatică a CNAS. Ce spune spune ministril Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății fac demersuri pentru înlocuirea actualei Platforme Informatice a asigurărilor de sănătate. Într-o declarație publică, ministrul Alexandru Rogobete a precizat că noua Platformă va fi mul mai interactivă, putând fi accesată de pacienți de pe laptop sau telefonul mobil.

Cu ajutorul unui cod și al unei parole, pacientul își va putea vedea istoricul medical și dosarul electronic. Tot cu ajutorul noului sistem informatic pacienții își pot face programări la medicul de familie și la cabinetele specialiștilor din ambulatoriu.

„ Este vorba de un proiect realizat prin PNRR, pentru că PNRR-ul a avut şi o componentă de digitalizare, unde Ministerul Sănătăţii a beneficiat de 400 de milioane de euro. 100 de milioane de euro din aceşti 400 au fost destinaţi noii platforme integrate a asigurărilor de sănătate. În decembrie vom avea prima înfăţişare. (..) Se va testa în sisteme pilot, astfel încât să nu afectăm activitatea” spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-o declarație pentru TVR Info.