Număr record de proceduri de transplant de celule stem la Institutul Regional de Oncologie din Iași

Din 2017 și până în prezent, la Institutul Regional de Oncologie din Iași au fost efectuate peste 450 de proceduri de transplant de celule stem hematopoietice. Aceste transplanturi provin de la donatori neînrudiți.

„Este un număr important pentru un centru atât de mic, dar este foarte important că activitatea aceasta se bazează pe identificarea unor donatori compatibili, neînrudiți. Acest lucru este posibil doar căutând în baze de date. Registrul Național înființat în 2013, la acest moment, are 110.000 de voluntari înscriși. Ar fi ideal ca acest număr să fie mult mai mare, pentru ca identificarea unui donator compatibil în această bază de date din această arie etno-geografică să fie făcută cât mai repede și atunci și timpii de căutare să se scurteze pentru pacient, însemnând foarte mult, chiar trei luni de căutare” a declarat dr. Elena Albu, coordonatorul Centrului Donatorilor Voluntari de Celule Stem al IRO, potrivit Agerpres.

Transplantul de celule stem reprezintă o procedură prin care măduva osoasă bolabă este înlocuită sau distrusă cu ajutorul celulelor stem prelebate de la un donator sau din propriul corp. Scopul procedurii este de a restabili producția normală de celule sanguine și de a trata boli grave precum limfomul, leucemia sau mielomul.