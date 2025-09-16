O inimă nouă pentru o fetiță de 10 ani. Transplantul s-a realizat la Târgu Mureș 

Agenția Națională de Transplant anunță faptul că Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a efectuat cel de-al șaptelea transplant, de anul acesta. Inima a ajuns la Târgu Mureș cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI. Pacienta care a primit o inimă nouă are 10 ani și se numește Daria.

Pacienta care a primit o inimă nouă este o fetiță de 10 ani, donatorul fiind un băiețel, victimă a unui accident rutier.

„Daria are o inimă nouă. Un nou început, o nouă şansă la viaţă. Astăzi, la doar 10 ani, Daria a primit darul cel mai de preţ: o inimă nouă. De mai bine de un an, o ţinea în viaţă un dispozitiv de asistare circulatorie (LVAD), care i-a fost sprijin neobosit în lupta cu o inimă obosită. A fost un drum lung, greu, presărat cu speranţă, aşteptare şi multă putere. Miracolul a venit sub forma unui gest de neimaginat, din partea unei familii copleşite de durere. Donatorul, un băieţel, victimă a unui tragic accident rutier, a devenit salvatorul Dariei şi al altor copii care aveau nevoie disperată de o şansă la viaţă. În pofida unei suferinţe imposibil de cuprins în cuvinte, părinţii acestui copil au avut tăria şi generozitatea de a spune ‘da’ donării de organe – o decizie care a luminat întunericul din alte suflete” potrivit unui mesaj postat pe rețelele sociale de către medicul Horațiu Suciu, din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

Prelevarea cordului s-a făcut de către echipele medicale specializate la București, după care inima a ajuns la Târgu Mureș. A fost o cursă contra-cronometru pentru efectuarea acestui transfer, durata zborului fiind de o oră și 12 minute de la București la Târgu Mureș.