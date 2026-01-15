Obezitatea și pubertatea precoce, patologii endocrinologice tot mai des întâlnite la copii

Bolile endocrinologice afectează tot mai desc copiii de vârstă mică. Stilul de viață nesănătos care include, ce mai des, alimentația de tip fast-food și lipsa mișcării generează apariția unor dezechilibre hormonale și metabolice.

„Topul acum este acum de obezitate. Este una dintre cele mai frecvente patologii neuroendocrine pe care o avem. O explozie de cazuri și cazuri care domină tabloul. De asemenea, întâlnim și patologii tiroidiene, cu hipotiroidism cu tiroidita autoimună” atrage atenția dr. Bogdan Pascu, medic endocrinolog pediatru – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei Și Copilului București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea, o altă boală endocrinologică pe care medicii o depistează la copii este pubertatea precoce.

„Sunt o serie de patologii noi pe care acum 10-11 ani pe care, când am început endocrinologia pediatrică nu le depistam, nu le depistam atât de frecvent. Una dintre ele este pubertatea precoce și care este și ea în plină creștere la fel ca și obezitatea” mai spune dr. Bogdan Pascu, medic endocrinolog pediatru – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei Și Copilului București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.