Octombrie – luna analizelor gratuite la Spitalul Victor Babeș Timișoara

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara oferă, pe tot parcursul lunii octombrie, analize medicale gratuite. Scopul acestei campanii este de a încuraja prevenția și de a ajuta pacienții să descopere din timp eventuale probleme de sănătate.

Medicii spun că un set complet de analize efectuat o dată pe an poate depista boli în stadii incipiente, chiar înainte de apariția simptomelor. Astfel, pot fi descoperite inflamații ascunse, tulburări metabolice, deficiențe de vitamine și minerale, dar și infecții virale sau bacteriene care nu dau semne evidente.

Printre cele mai importante analize care se pot face gratuit se numără hemoleucograma completă, markerii inflamatori (precum VSH și proteina C reactivă), analizele de biochimie pentru ficat și rinichi, analizele hepatice, examenul de urină și profilul renal. De asemenea, pacienții pot verifica nivelul colesterolului și pot face teste pentru hepatite, HIV sau alte infecții, dacă există recomandări medicale.

„Analizele de rutină nu sunt un moft, ci o investiție în sănătatea personală. Din păcate, mulți pacienți ajung la spital abia când boala este într-un stadiu avansat, deși ar fi putut fi descoperită mai devreme. Cu un simplu bilet de trimitere de la medicul de familie, orice pacient poate beneficia gratuit de aceste investigații în laboratorul nostru”, explică conf. dr. Elena Hogea, medic șef al laboratorului spitalului.

Recoltările de probe se fac de luni până vineri, între orele 8.00 și 10.00, în urma unei programări, la cabinetul din Ambulatoriul spitalului. Pacienții trebuie să se prezinte cu trimiterea de la medicul de familie sau specialist, cartea de identitate și cardul de sănătate.

Programările se pot face la numerele de telefon 0759 063 395 și 0759 026 866, de luni până vineri, între orele 8.00 și 15.00.