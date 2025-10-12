Octombrie, o lună de analize gratuite la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara

Vești bune pentru pacienții care doresc să beneficieze de analize medicale în cadrul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara. Unitatea Medicală le oferă pacienților, pe tot parcursul lunii octombrie, posibilitatea de la beneficia gratuit de analize medicale.

„Prevenția este cea mai simplă formă de tratament. În fiecare an, un set complet de analize de laborator poate depista boli in stadii incipiente, înainte ca acestea să determine apariția unor simptome vizibile. De aceea, octombrie este luna analizelor gratuite la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara. Prin analize se pot depista inflamații ascunse, probleme de „funcționare” a organelor interne, tulburări metabolice, deficiențe de vitamine și minerale, dar și existența unor infecții virale sau bacteriene care sunt lipsite de semne și simptome” susțin reprezentanții Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Recoltarile se fac de luni până vineri, între orele 8.00 și 10.00, în urma unei programări, în cabinetul situat in Ambulatoriul unității sanitare. Pacienții trebuie să aibă asupra lor trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist, cartea de identitate și cardul de sănătate.