OMS, argumente pro pentru medicamentele de slăbit Munjaro și Ozempic

Eficiența medicamentelor pentru slăbit, precum Munjaro sau Ozempic, a fost lăudată de Organizați Mondială a Sănătății. Pe această cale, OMS cere ieftinirea acestor tratamente pentru a fi cât mai accesibile oamenilor.

Chiar dacă sunt considerate un punct de cotitură în tratarea obezității, aceste medicamente nu pot înlocui complet o dietă sănătoasă și mișcarea.

De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă și programe de consiliere pentru stilul de viață.

„Deși medicamentele, singure, nu vor rezolva această criză globală de sănătate, terapiile GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depășească obezitatea și să reducă riscurile asociate acesteia”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Aceste medicamente puternice pot ajuta persoanele cu obezitate cronică, dar nu sunt potrivite pentru toată lumea și trebuie însoțite de sprijin comprehensiv pentru a fi utilizate în siguranță și eficient, mai spun experții OMS.