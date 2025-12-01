OMS, argumente pro pentru medicamentele de slăbit Munjaro și Ozempic

FacebookEmailWhatsApp

 

Eficiența medicamentelor pentru slăbit, precum Munjaro sau Ozempic, a fost lăudată de Organizați Mondială a Sănătății. Pe această cale, OMS cere ieftinirea acestor tratamente pentru a fi cât mai accesibile oamenilor.

Chiar dacă sunt considerate un punct de cotitură în tratarea obezității, aceste medicamente nu pot înlocui complet o dietă sănătoasă și mișcarea.

De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă și programe de consiliere pentru stilul de viață.

„Deși medicamentele, singure, nu vor rezolva această criză globală de sănătate, terapiile GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depășească obezitatea și să reducă riscurile asociate acesteia”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Aceste medicamente puternice pot ajuta persoanele cu obezitate cronică, dar nu sunt potrivite pentru toată lumea și trebuie însoțite de sprijin comprehensiv pentru a fi utilizate în siguranță și eficient, mai spun experții OMS.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro