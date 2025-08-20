OMS: Pedepsele corporale asupra copiilor le afectează sănătatea

Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității un raport privind situația copiilor, la nivel mondial. Documentul arată faptul că foarte mulți copii suferă pedepse corporale, iar asta le afectează sănătatea.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că 1,2 miliarde de copii, cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, sunt supuși de părinți pedepselor corporale. În 58 de state din lume, 17 % dintre copii au suferit pedepse corporale grave precum lovituri în cap, față sau urechi sau au fost pedepsiți în repetate rânduri.

Multe din pedepsele corporale sunt frecvente și în școli, aici ratele fiind de peste 70% în țări din Africa, America Centrală și regiunea Pacificului de Vest.

Directorul Departamentului OMS pentru Determinanți ai Sănătății, Etienne Krug, apreciază faptul că există dovezi clare potrivit cărora pedepsele corporale provoacă riscuri pentru sănătatea copiilor și nu aduc niciun beneficiu pentru comportamentul lor sau pentru bunăstarea copiilor.

De aceea, oficialul OMS consideră faptul că este necesar ca aceste practici să fie eliminate atât din sânul familiilor, cât mai ales din mediul școlar. În plan social, copiii supuși pedepselor corporale dezvoltă comportamente agresive dificultăți școlar, iar odată ajunși la vârsta maturității devin antisociali sau fac parte din medii infracționale.