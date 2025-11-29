OMS: Rujeola, scăpată de sub control la nivel global

Mai multe regiuni ale lumii se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de rujeolă, pe fondul ratei scăzute de vaccinare. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția cu privire la faptul că pot apărea focare care păreau controlate.

OMS arată că, încă din 2024, cazurile de rujeolă au crescut cu 47% în Europa și Asia Centrală. Această creștere este pusă pe faptul că există o reticență crescută față de administrarea vaccinului antirujeolic.

Anul trecut, aproximativ 95 de mii de persoane au murit din cauza rujeolei. În majoritatea cazurilor a fost vorba despre copii.

„Rujeola este cel mai contagios virus din lume, iar aceste date arată încă o dată cât de rapid poate profita de orice breşă în protecţia colectivă”, a declarat directorul OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit News.ro.

Organizaţia indică scăderea vaccinării drept principal factor al reapariţiei focarelor: pentru a preveni transmiterea este necesar ca cel puţin 95% din populaţie să fie vaccinată.

