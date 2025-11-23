Operat la Spitalul „Foișor”, Adrian Năstase le-a mulțumit medicilor

Într-o postare pe blogul său personal, fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase a mărturisit că a fost supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul „Foișor” din București.

În postarea sa, fostul premier a ținut să mulțumească echipei medicale care a avut grijă de sănătatea sa.

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel” a scris Adrian Năstase.

În prezent, Adrian Năstase se pregătește pentru perioada de recuperare.

„Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun” a mai scris fostul premier pe blogul său personal.