Operație în premieră la Spitalul Județean Alba: Un pacient și-a recuperat auzul datorită medicilor

Medicii Spitalului Județean de Urgență Alba au realizat, în premieră, o operație de reconstrucție a membranei timpanice cu cartilaj, prin tehnică endoscopică. Datorită operației, pacientul care a beneficiat de ea și-a recăpătat auzul.

„Cadrele medicale din cadrul Secției ORL a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au realizat recent o intervenție chirurgicală în premieră la nivelul unității medicale: miringoplastie cu cartilaj tragal realizată endoscopic. Această procedură minim invazivă de reconstrucție a membranei timpanice a fost efectuată cu succes la un pacient diagnosticat cu perforație timpanică posttraumatică, însoțită de hipoacuzie de transmisie și vertij. În urma intervenției, pacientul și-a recăpătat auzul și nu mai este nevoit să evite contactul urechii cu apa” potrivit unui comunicat al unității medicale.

Intervenția a fost realizată de o echipă medicală formată dintr-un medic specialist ORL, un medic specialist ATI, asistentele și infirmierele din cadrul blocului operator și al Secției ORL, fiind posibilă și datorită dotării spitalului cu un turn de endoscopie Karl Storz, optici endoscopice cu diferite angulații și instrumentar de microchirurgie otologică, notează Agerpress.