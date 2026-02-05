Ordonanță de Urgență privind excepțiile măsurii de neplată a primei zile de concendiu medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat faptul că a fost elaborată o Ordonanță de Urgență care vizează excepțiile măsurii privind neplata primei zile de concediu medical.

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale şi neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanţată şi aplicată corect, nu generalizată şi nedreaptă. Am avut o întâlnire consistentă cu asociaţiile de pacienţi, în care am analizat toate nuanţele şi criteriile tehnice. Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni – vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical” explică ministrul Sănătății.

El subliniază că, în această măsură vor fi introduse excepţii explicite acolo unde lucrurile sunt ferme şi evidente.

”Aceste corecţii vor fi făcute direct de Ministerul Sănătăţii, pentru ca pacienţii care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejaţi. Rolul meu, ca ministru al sănătăţii, este să apăr pacienţii, personalul medical şi funcţionarea corectă a sistemului. Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor”, afirmă Alexandru Rogobete.