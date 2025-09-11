Orele la care mâncăm spun mai multe despre sănătate decât am putea crede

Odată cu înaintarea în vârstîă, rutina zilnică, inclusiv modul în care mâncăm, suferă modificări importante. Potrivit unei noi cercetări, nu contează doar ce ți cât mâncăm, ci și ora la care luăm masa. Iar regula viează în principal micul dejun.

Schimbările în programul meselor pot reprezenta un indicator foarte important al stării de sănătate, mai ales în cazul persoanelor în vârstă.

Acest studiu a fost realizat de oamenii de știință din cadrul Mass General Brigham și a fost publicat recent în revista Comunications Medicine. Cercetarea s-a bazat pe datele obținute de la aproape 3000 de adulți cu vârste cuprinse între 42 și 94 de ani din Marea Britanie, care au fost urmăriți pe parcursul a două decenii. Au fost verificate analizele lor de sânge și au răspuns unor chestionare detaliate.

Rezultatele obținute au arătat că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii sunt tentați să ia micul dejun și cina la ore mai târzii, restrângându-se astfel intervalul zilnic de consum al alimentelor. Astfel, un mic dejun luat târziu este asociat cu o stare de sănătate precară.

Principalele boli descoperite în cazul persoanelor care și-au modificat rutina și luau târziu micul dejun sunt depresia, problemele dentare sau tulburări de somn.

„Această descoperire ne poate ajuta să creăm un ecanism de monitorizare a stării generale de sănătate a persoanelor în vârstă. Astfel, pot fi descoperite problemele fizice și psihice mai greu de diagnosticat” susține dr. Hassan Dashti, autorul principal al acestui studiu și, totodată, specialist în nutriție și biologie circadiană.

Oamenii de știință care au conceput această lucrare ne recomandă pe această cale să adoptăm un program regulat al meselor, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.