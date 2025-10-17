Orezul are beneficii pentru sănătate? Iată care sunt

Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente din lume și reprezintă baza multor diete tradiționale, în special în Asia. Pe lângă faptul că este ușor de preparat și foarte versatil, orezul are și numeroase beneficii pentru sănătate, dacă este consumat în cantități echilibrate și ales în variante cât mai naturale.

Unul dintre principalele avantaje ale orezului este conținutul său bogat în carbohidrați complecși, care oferă energie pe termen lung. De aceea, este un aliment ideal pentru persoanele active sau pentru cei care au nevoie de o sursă constantă de energie pe parcursul zilei. În plus, orezul este sărac în grăsimi și nu conține gluten, fiind potrivit pentru persoanele care suferă de boala celiacă sau care urmează o dietă fără gluten.

Orezul brun, spre deosebire de cel alb, păstrează tărâța și germenul, ceea ce înseamnă că este mai bogat în fibre, vitamine din complexul B și minerale precum magneziu, fier și zinc. Consumul regulat de orez brun poate contribui la reglarea digestiei, la menținerea unui nivel normal al glicemiei și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. De asemenea, fibrele ajută la menținerea senzației de sațietate, fiind utile în controlul greutății corporale.

Orezul alb, deși mai sărac în fibre, este totuși o sursă bună de energie rapidă și este ușor de digerat, motiv pentru care este recomandat în perioadele de convalescență sau în cazul unor afecțiuni digestive. Variantele de orez basmati și jasmin sunt apreciate pentru aroma lor delicată și pentru indicele glicemic mai scăzut față de alte tipuri de orez alb.

Pe lângă beneficiile nutriționale, orezul contribuie și la hidratarea organismului, datorită conținutului său ridicat de apă după fierbere. În plus, orezul fiert simplu este o alegere excelentă pentru dietele detoxifiante sau pentru menținerea unei alimentații echilibrate.