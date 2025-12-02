Pacienți oncologici monitorizați în timp real cu brățări inteligente

FacebookEmailWhatsApp

 

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a implementat un sistem inteligent de monitorizare a pacienților internați, pe baza unor brățări primite la internare.

Brățările pot arăta unde se află bolnavul sau de ce proceduri a beneficiat. Totodată, avantaje sunt și pentru cadrele medicale, pentru că brățările înlocuiesc registrele de hârtie cu o platformă digitală.

„Pacienții oncologici sunt pacienți vulnerabili, mai ales după tratamente sistemice, după chimioterapie, imunitatea lor scade foarte mult, de aceea ei sunt mult mai vulnerabili la infecțiile respiratorii, la infecțiile asociate actului medical” a declarat Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca, potrivit ȘtirilorProTV.ro.

Valoarea acestui proiect a fost de 6 milioane de euro.

 

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro