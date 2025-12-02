Pacienți oncologici monitorizați în timp real cu brățări inteligente

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a implementat un sistem inteligent de monitorizare a pacienților internați, pe baza unor brățări primite la internare.

Brățările pot arăta unde se află bolnavul sau de ce proceduri a beneficiat. Totodată, avantaje sunt și pentru cadrele medicale, pentru că brățările înlocuiesc registrele de hârtie cu o platformă digitală.

„Pacienții oncologici sunt pacienți vulnerabili, mai ales după tratamente sistemice, după chimioterapie, imunitatea lor scade foarte mult, de aceea ei sunt mult mai vulnerabili la infecțiile respiratorii, la infecțiile asociate actului medical” a declarat Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca, potrivit ȘtirilorProTV.ro.

Valoarea acestui proiect a fost de 6 milioane de euro.