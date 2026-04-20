Panourile anti-cezariană, eliminate de Primăria București

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Primăria București a îndepărtat toate panourile cu mesaje false anti-cezariană.

„Primele panouri anticezariană au fost neutralizate. 19 ale uneia dintre cele trei firme de outdoor.
Îi mulțumim pentru responsabilitate!”, potrivit Primăriei București.

Reprezentanții Societății de Obstetrică și Ginecologie din România s-au arătat îngrijorați de mesajele false. Medicii au atras atenția cu privire la faptul că mesajele de pe panouri prezentau informații eronate, fără fundament științific.

În urma acestui scandal, parlamentarii propun schimbări legislative pentru a preveni astfel de situații. Un nou proiect de lege prevede ca orice panou cu mesaj medical să fie avizat de Colegiul Medicilor.

Categorii: Știri
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