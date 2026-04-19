Panourile cu mesaje anti-cezariană, date jos. Ce spune primarul Ciprian Ciucu

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Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că panourile anti-cezariană vor fi date jos, începând de luni. Două dintre cele trei mari firme de publicitate care le dețin, au răspuns la inițiativa primarului, iar răspunsul celei de-a treia se lasă, încă, așteptat.

„La cererea noastra, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București.
Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum.
Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, am luat decizia să intervenim, făcând apel la buna credință a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există)” a transmis primarul Ciprian Ciucu.

Categorii: Exclusiv
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