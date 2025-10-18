Parteneriat strategic pentru sănătate – România la sediul central al Băncii Mondiale

Prezent la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C., Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăți a purtat o discuție oficială cu vicepreședintele instituției, doamna Antonella Bassani. La întâlnire a participat și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Scopul discuțiilor a vizat dezvoltarea sistemului medical din România.

Întâlnirea a avut loc în prezența reprezentanților din bordul de conducere al Băncii Mondiale, precum și a reprezentanților de conducere ai Băncii Mondiale din România și din Europa.

Discuțiile din sectorul sănătății s-au axat pe continuarea reformelor și a procesului de reașezare a serviciilor medicale, în special pe modul în care sunt decontate serviciile către unitățile sanitare, pe digitalizarea sistemului medical și pe accelerarea investițiilor în infrastructură, pentru ca pacienții să beneficieze de condiții moderne de tratament, iar medicii de tehnologie de ultimă generație.

De asemenea, pentru sectorul sănătății, s-a discutat despre importanța și necesitatea parteneriatelor publice-private, atât pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, cât și pentru zona de digitalizare și reformă, ca instrumente care pot accelera implementarea și eficientizarea proiectelor strategice.

„Am discutat, totodată, despre extinderea capacității de răspuns a României, atât prin creșterea numărului de paturi ATI complet dotate, cât și prin integrarea tehnologiei în siguranța pacientului – un pas esențial pentru o medicină eficientă și sigură” susține Alexandru Rogobete, într-un mesaj public cu privire la întâlnirea care s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii.