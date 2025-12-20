Paturi mai mari decât ușile saloanelor. S-a întâmplat la cel mai mare spital din Botoșani

Este anchetă administrativă la Spitalul Județean din Botoșani, după ce unitatea medicală a comandat 350 de paturi ce nu pot fi introduse în saloane pentru că sunt mai mari decât ușile.

Ancheta administrativă a fost dispusă de Consiliul Județean Botoșani, instituție care are în administrare Spitalul Județean de Urgență.

Supuse verificărilor vor fi toate achizițiile care s-au făcut în ultimii ani în cadrul unității medicale.

Reacția CJ Botoșani

Administrația județeană susține faptul că valoarea paturilor este destul de mare. Spitalul a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 6 milioane de lei.

„Pe mine mă interesează dacă paturile corespund caietului de sarcini. Dacă paturile nu corespund caietului de sarcini, atunci o să le dăm înapoi. Vom face un control mai amănunțit la Mavromati. Am înțeles că contractul este undeva la șase milioane de lei, este o valoare foarte mare. Trebuie să găsim un corespondent între valoare și funcționalitate. Nu poți să cumperi ceva care costă foarte mult și nu este util” susține Constantin Bursuc, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, potrivit Agerpres.

Cele 6 milioane de lei au fost folosite pentru achiziția a 350 de paturi de spital, din care cu probleme sunt 230, potrivit aceleiași surse. Verificările vor scoate la iveală felul în care au fost cheltuie fondurile, iar persoanele vinovate vor fi trase la răspundere.

Consiliul Județean din Botoșani va face publice rezultatele acestei verificări, în cel mai scurt timp posibil.