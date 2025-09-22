Pază și protecție în spitale la solicitarea Ministerului Sănătății

În contextul amenințărilor primite la primele ore ale dimineții de mai multe unități medicale și școlare din țară, pe adresele de email ale instituțiilor, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a solicitat pază și atenție sporită în spitalele din România.

„ Duminică, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală” susțin oficialii Poliției Române.

În acest context, Cabinetul ministrului Alexandru Rogobete a solicitat întărirea controalelor privind accesul în spitale, asigurarea unei bune funcționări a serviciilor de pază și raportarea de urgență către autoritățile competente și Ministerul Sănătății a oricăror situații atipice care pot constitui risc pentru integritatea fizică a personalului medical și pacienților.