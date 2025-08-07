Peste 12.000 de persoane au beneficiat de consultații oncologice la IRO Iași, în prima jumătate a anului

Peste 12.000 de persoane au fost evaluate medical în primele șase luni ale anului la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași, potrivit datelor transmise de unitatea medicală.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate la cabinetele de ginecologie, precum și la Laboratorul de Gastroenterologie și Endocrinologie, semn al interesului crescut pentru prevenirea și depistarea precoce a bolilor oncologice.

În perioada ianuarie – iunie 2025, un număr de 12.114 pacienți au beneficiat de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, iar alți 10.300 au efectuat investigații imagistice. Dintre acestea, peste 8.900 au fost mamografii și ecografii mamare, investigații esențiale pentru detectarea precoce a cancerului de sân.

„Adresabilitatea în creștere determină și timpi de așteptare pentru locurile disponibile în sistemul de programări. Atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate au dreptul la servicii de prevenție, depistare precoce și confirmare a afecțiunii oncologice, doar în baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist”, a declarat Mirela Grosu, managerul IRO Iași.

Centrul de Screening și Diagnostic din cadrul IRO Iași este un punct regional important pentru prevenirea și combaterea cancerului, punând la dispoziția pacienților servicii gratuite, accesibile pe baza trimiterii medicale.