Peste 190 de molecule noi așteaptă să fie introduse pe lista compensatelor, dar România nu are bani

Prezent la conferință de specialitate, organizată de site-ul medical 360medical.ro, dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Sănătate a vorbit despre introducerea pe listele medicamentelor compensate de noi molecule. Potrivit declarațiilor acestuia, la acest moment, 190 de noi tratamente așteaptă să fie introduse pe această listă, dar nu sunt fonduri disponibile în acest sens.

„“În România, am fost într-o situaţie limită, legată de numărul celor ce contribuiau la Fondul de asigurări de sănătate şi de numărul celor ce beneficiau de asigurări de sănătate. Am fost într-un dezechilibru marcant, am fost pe marginea prăpastiei, şi în prima zi de mandat am subliniat acest lucru. Primul pachet de măsuri de eficientizare a cheltuielilor în sănătate, care a coincis cu pachetul de redresare bugetară a ţării, a cuprins creşterea bazei de contributori. Parlamentul a inversat raportul – din cei 16-17 milioane de beneficiari, sunt 10 milioane de plătitori şi 6 milioane de neplătitori, lucru care se va traduce în următorul an într-o creştere bugetară de peste 8,5 miliarde lei” a declarat președintele CNAS, în cadrul conferinței organizată de 360medical.ro.

Problemele financiare pe care le traversează Casa Națională de Sănătate sunt imense, astfel că, pentru a încheia anul cu bine, instituția mai are nevoie o suplimentare a bugetului cu până la 11 miloane de lei.