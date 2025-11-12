Peste 200 de contracte privind digitalizarea spitalelor, semnate de Ministerul Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că instituția pe care o conduce a semnat peste 200 de contracte pentru digitalizarea spitelor din România.

„La nivel național, Ministerul Sănătății a semnat 207 contracte, practic, cu 207 spitale din țară. Gradul de realizare este undeva la 40-45%. Mă refer aici la proiecte închise raportate și plătite în integralitate. Toate celelalte proiecte sunt în fază de licitație, o mare parte finalizate, un procent important sunt în implementare în acest moment. Termenul este august anul viitor. Nu am emoții că nu vom putea implementa și raporta proiectele de digitalizare” a precizat oficialul, notează Agepres.

Totodată, la Ministerul Sănătății există o licitație, în ultimă etapă și urmează realizarea unor registre naționale administrative.

„Mă refer la Registrul profesioniștilor în sănătate. Practic, vom avea o bază de date electronică cu tot personalul medical din toate unitățile sanitare pe specialități, vârstă„ , a afirmat Rogobete./

