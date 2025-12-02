Peste 35 de mii de cazuri de rujeola înregistrate în România, în ultimii doi ani

Potrivit unei raportări oficiale a Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 2023-2025, în țara noastră, au fost raportate peste 35 de mii de cazuri de rujeolă.

„”În perioada 01.01.2023 – 30.11.2025, în România au fost notificate 35.718 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul Bucureşti, 4 în judeţul Braşov, 3 în judeţul Giurgiu, câte 2 în judeţele Argeş, Iaşi, Suceava, Satu Mare şi câte 1 în judeţele: Mureş, Sibiu, Buzău, Constanţa, Alba, Ialomiţa, Vaslui, Bacău, Bihor şi Botoşani)” potrivit comunicării oficiale a INSP.

În ceea ce privește vaccinarea, INSP arată că în perioada 1-30 noiembrie 2025, au fost administrate 19743 de doze de vaccin ROR din stocul național.