Peste 60 de mii de cazuri de infecții respiratorii, în prima săptămână din 2026. Medicii raportează și 11 decese

În prima săptămână a anului 2026, autoritățile sanitare au raportat oficial 61 de mii de cazuri de de infecții respiratorii: gripă, viroză și pneumonie.

Cele mai multe probleme le ridică gripa, acolo unde numărul cazurilor este de patru ori mai mare decât media din ultimele cinci sezoane.

Numărul total al infecțiilor respiratorii este deja cu peste o treime mai mare decât la începutul anului trecut.

„Ne așteptăm și noi la un număr mai mare de cazuri. Lucrul asta chiar se întâmplă” a declarat dr. Simin Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, potrivit TVRInfo.ro.

În același timp, numărul persoanelo care s-au vaccinat este foarte scăzut.

„Numărul de persoane care s-au vaccinat până în acest moment în cursul acestui sezon este mai mare cu aproximativ 100.000 față de vaccinurile înregistrate în Registrul național de vaccinări în decursul sezonului 2024-2025. Dar acest număr de vaccinuri este insuficient. Vaccinul, chiar dacă nu ne protejează complet în ceea ce înseamnă transmiterea bolii, ne protejează împotriva formelor severe.” atrage atenția dr. Gindrovel Dumitra, coordonator vaccinologie, Societatea Națională de Medicina Familiei, potrivit aceleiași surse.