Petroșani intră pe harta Medima: a 29-a clinică din rețea, cu servicii avansate de imagistică medicală RMN și CT

Petroșani / București, 15 septembrie 2025 – Rețeaua Medima își continuă extinderea strategică în zona de vest a țării, marcând inaugurarea celei de-a 29-a clinici de imagistică medicală, situată în Petroșani, pe Strada Cloșca nr. 4A. Aceasta este a doua unitate din regiune, după cea deschisă la Deva, și vine ca răspuns la nevoia tot mai accentuată de investigații imagistice de înaltă precizie pentru pacienții din Valea Jiului și împrejurimi. Noua clinică este echipată cu tehnologie de ultimă generație pentru servicii RMN și CT, oferind un diagnostic rapid, sigur și cu un grad ridicat de acuratețe.

Cu o investiție de aproximativ 1,6 milioane de euro, clinica vine echipată cu două dintre cele mai performante sisteme de pe piață: RMN-ul Signa Victor 1.5T și tomograful Optima CT520 – echipamente recunoscute la nivel internațional pentru calitatea excepțională a imaginilor și fiabilitatea lor în diagnosticare.

Imagistică de precizie pentru specialități diverse

Pacienții din Petroșani și din județele învecinate au acum posibilitatea de a efectua investigații imagistice de înaltă performanță în specializări precum neurologie, oncologie, cardiologie și ortopedie, fără a mai fi necesară deplasarea către marile centre universitare. Noua clinică Medima contribuie semnificativ la reducerea diferențelor în accesul la servicii de diagnostic avansat, aducând expertiza și tehnologia de ultimă generație mai aproape de comunitate.

Expertiza care face diferența

Rezultatele investigațiilor sunt analizate de o echipă formată din peste 100 de medici radiologi supraspecializați din rețeaua Medima, coordonată de Dr. Natalia Staver, Director Servicii Medicale. Prin deschiderea clinicii din Petroșani, Medima își consolidează misiunea de a oferi servicii de imagistică avansată în cât mai multe regiuni din țară.

Dr. Natalia Staver, Director Servicii Medicale Medima, a declarat:

„Deschiderea noii clinici din Petroșani este, înainte de toate, despre pacienți. Despre nevoia lor de a avea acces rapid și sigur la un diagnostic corect, aproape de casă. La Medima, credem că fiecare persoană merită îngrijire de calitate, fără a fi nevoită să parcurgă sute de kilometri pentru investigații esențiale. Prin această nouă clinică, venim mai aproape de oamenii din comunitatea locală, cu empatie, responsabilitate și respect pentru sănătatea lor.”

Vlad Ardeleanu, Co-Fondator & CEO Medima, a adăugat:

„Inaugurarea celei de-a 29-a clinici Medima, la Petroșani, reflectă direcția strategică de extindere accelerată a rețelei noastre la nivel național. Această investiție face parte dintr-un plan ambițios de dezvoltare, prin care ne propunem să construim o infrastructură modernă de imagistică medicală, în toate regiunile-cheie ale țării. Ne dorim să contribuim activ la modernizarea sistemului de sănătate din România, prin investiții susținute în tehnologie, echipamente de ultimă generație și echipe medicale de excelență.”

Despre Medima

Medima este o rețea națională de clinici de excelență în imagistică medicală, specializată în RMN, RMN de tip Open, CT și PET-CT. Cu 29 de clinici moderne în funcțiune și planuri de extindere ambițioase, Medima oferă pacienților acces la investigații de înaltă performanță, realizat cu tehnologie de ultimă oră, la prețuri accesibile și cu timpi de așteptare reduși. Începând din septembrie 2020, Medima a colaborat cu fondul de private equity Morphosis Capital, iar din 2022, și cu Integral Venture Partners, pentru a accelera ritmul de expansiune națională.