Poate fi utilizată inteligența artificială în radioterapie? Ce spun medicii specialiști

Inteligența artificială a pătruns în multe domenii, inclusiv în medicină. Astăzi se discută intens despre utilizarea softurilor AI în domeniul radio terapiei. Dar cât de benefică este inteligența artificială pentru această metodă terapeutică a bolilor oncologice? Răspunsul a fost oferit de specialiști în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

„Integligența artificială este la modă acum. Unii nu sunt de acord cu ea, alții o îmbrățișează foarte tare. Eu cred că o putem considera o unealtă foarte puternică, dar eu cred că trebuie să învățăm să o folosim, să învățăm să recunoaștem unde ar putea să aibă erori” susține dr. Monica Chirilă, medic specialist radioterapie Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, medicii spun că utilizarea inteligenței artificiale în radioterapie poate crește productivitatea actului medical și a terapiei cu raze X.

„Totuși, trebuie să învățăm cum să o utilizăm astfel încât să fim mai productivi, să fim medici mai buni” mai spune dr. Monica Chirilă, medic specialist radioterapie Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.