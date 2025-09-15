Posibile fraude privind încadrarea în grade de handicap, în România. Ce spune ministrul Muncii?

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Florin Manole, ministrul Muncii, susține că au fost depistate nereguli serioase cu privire la încadrarea în grade de handicap a persoanelor cu dizabilități. Astfel, oficialul susține că autoritățile care au întocmit dosarele au procedat la încadrări abuzive, folosind documente falsificate sau erori procedurale.

„Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale. Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin”, a declarat Florin Manole.

Potrivit ministrului, proiectul de act normativ aflat în transparență publică are drept obiectiv reducerea fraudelor și protejarea beneficiarilor reali. „Acest sistem trebuie să funcționeze doar în favoarea lor. De aceea, îi asigur pe toți că vor fi discuții suficiente și constructive, vor fi organizate consultări, în condiții de transparență și deschidere, pentru ca proiectul să răspundă cât mai exact nevoilor și așteptărilor beneficiarilor”, a adăugat acesta.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) va organiza dezbateri și va prelua zilnic întrebările de bună credință formulate în această perioadă. Pentru a evita dezinformările și distorsionările care pot circula în spațiul public, ministrul Muncii recomandă cetățenilor să adreseze întrebări direct instituției, care va pune la dispoziție un call center și o adresă de email.