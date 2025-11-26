Premieră la SJU Buzău: Două intervenții cu ajutorul radiologiei intervenționale

Spitalul Județean de Urgență Buzău a realizat, în premieră, pentru comunitatea locală două proceduri de radiologie intervențională.

Astfel, unitatea medicală poate acum oferi pacienților noi opțiuni de tratament în cazul afecțiunilor neurologice și vasculare.

Prima intervenție, angioplastia carotidiană, a fost efectuată la o pacientă cu antecedente de accident vascular cerebral (AVC), reușind să restabilească fluxul sanguin în arterele cerebrale. Cea de-a doua, angioplastia subclavie, a fost realizată la un pacient cu stenoză severă a arterei subclavii stângi, cu succes în refacerea vascularizației cerebrale.

Ambele proceduri au fost efectuate de Dr. Pănuș Victor, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, cu supraspecializare în radiologie intervențională, în laboratorul de angiografie al spitalului.

