Premieră medicală la Galați: Operație pe creier prin neuronavigație

FacebookEmailWhatsApp

În premieră pentru județul Galați, o echipă de medici din cadrul Spitalului Județean Galați a realizat prima intervenție chirurgicală pe creier folosind sistemul de neuronavigație. Este vorba despre o tehnologie modernă care permite realizarea de operații neurochirurgicale de mare precizie.

Intervenția realizată de medicii Spitalului Județean din Galați a presupus îndepărtarea unei tumori cerebrale a unei paciente în vârstă de 51 de ani. Datele arată că femeia are o evoluție postoperatorie bună.

„Suntem extrem de bucuroși că tehnologia medicală de ultimă generație, achiziționată de Consiliul Județean Galați, le permite medicilor să facă operații tot mai complexe – intervenții care salvează vieți și care, până acum, erau posibile doar în marile centre medicale universitare din țară” susțin reprezentanții Consiliului Județean Galați, instituție care administrează Spitalul Județean din Galați.

Un sistem de neuronavigație este în fapt un fel de „GPS” pentru creier,  utilizând imagini RMN sau CT pentru a crea o „hartă” tridimensională precisă a anatomiei pacientului. În timpul intervenției, acest model digital ghidează chirurgul în timp real, asigurând o precizie sporită și o siguranță crescută a actului medical.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro