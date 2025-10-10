Premieră medicală la Galați: Operație pe creier prin neuronavigație

În premieră pentru județul Galați, o echipă de medici din cadrul Spitalului Județean Galați a realizat prima intervenție chirurgicală pe creier folosind sistemul de neuronavigație. Este vorba despre o tehnologie modernă care permite realizarea de operații neurochirurgicale de mare precizie.

Intervenția realizată de medicii Spitalului Județean din Galați a presupus îndepărtarea unei tumori cerebrale a unei paciente în vârstă de 51 de ani. Datele arată că femeia are o evoluție postoperatorie bună.

„Suntem extrem de bucuroși că tehnologia medicală de ultimă generație, achiziționată de Consiliul Județean Galați, le permite medicilor să facă operații tot mai complexe – intervenții care salvează vieți și care, până acum, erau posibile doar în marile centre medicale universitare din țară” susțin reprezentanții Consiliului Județean Galați, instituție care administrează Spitalul Județean din Galați.

Un sistem de neuronavigație este în fapt un fel de „GPS” pentru creier, utilizând imagini RMN sau CT pentru a crea o „hartă” tridimensională precisă a anatomiei pacientului. În timpul intervenției, acest model digital ghidează chirurgul în timp real, asigurând o precizie sporită și o siguranță crescută a actului medical.