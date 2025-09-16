Premieră medicală la Spitalul Marie Curie din Capitală: A fost montat primul implant cohlear inteligent

FacebookEmailWhatsApp

O fetiță de un an, diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală profundă, este primul pacient din România care a beneficiat de montarea unui implant cohlear inteligent. Operația a fost realizată de medicii din cadrul Clinicii ORL a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Skoldowska Curie” din București.

Intervenția chirurgicală a fost coordonată de prof. univ. dr. Dan Cristian Gheorghe, șeful Clinicii ORL a unității medicale, iar din echipa medicală a făcut parte și dr. Alexandra Neagu. În cadrul unei confrințe de presă, aceasta a explicat că fetița avea deja un implant cohlear, montat prin Programul național de implant cohlear. Actualul implant a fost însă plătit de părinți, pentru că lista de așteptare este lungă.

Sistemul cohelar inteligent este prevăzut cu două componente: una internă, montată chirurgical, și un procesor de sunet extern.

„Aceste implanturi cohleare au evoluat tehnologic în timp. Practic, în ultimii 20 de ani, schimbările au fost minime, însă o companie producătoare a dezvoltat o componentă internă cu mini-procesor și memorie internă. Este un salt tehnologic important, deoarece până acum partea internă conținea doar componente electronice capabile să proceseze semnalul electric după un anumit algoritm, dar atât” a precizat dr. Dan Cristian Gheorghe.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Rețeta sănătoasă, recomandată de un antrenor de fitness. Dai jos 7 kilograme
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro