Premieră medicală la Spitalul Marie Curie din Capitală: A fost montat primul implant cohlear inteligent

O fetiță de un an, diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală profundă, este primul pacient din România care a beneficiat de montarea unui implant cohlear inteligent. Operația a fost realizată de medicii din cadrul Clinicii ORL a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Skoldowska Curie” din București.

Intervenția chirurgicală a fost coordonată de prof. univ. dr. Dan Cristian Gheorghe, șeful Clinicii ORL a unității medicale, iar din echipa medicală a făcut parte și dr. Alexandra Neagu. În cadrul unei confrințe de presă, aceasta a explicat că fetița avea deja un implant cohlear, montat prin Programul național de implant cohlear. Actualul implant a fost însă plătit de părinți, pentru că lista de așteptare este lungă.

Sistemul cohelar inteligent este prevăzut cu două componente: una internă, montată chirurgical, și un procesor de sunet extern.

„Aceste implanturi cohleare au evoluat tehnologic în timp. Practic, în ultimii 20 de ani, schimbările au fost minime, însă o companie producătoare a dezvoltat o componentă internă cu mini-procesor și memorie internă. Este un salt tehnologic important, deoarece până acum partea internă conținea doar componente electronice capabile să proceseze semnalul electric după un anumit algoritm, dar atât” a precizat dr. Dan Cristian Gheorghe.