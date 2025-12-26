Presiunea socială de a fi fericiți de sărbători declanșează depresia

În perioada de sărbătorilor, mulți dintre noi resimt tristețe și singurătate. Specialiștii în psihoterapie susțin faptul că aceste emoții sunt generate de presiunea socială care ne obligă să fim mereu fericiți de sărbători.

Despre emoțiile negative de sărbători a vorbit într-un interviu realizat de Eugenia Foarfecă, jurnalistă Medika TV, psihoterapeuta Yolanda Crețescu.

„Depresia sau tristeţea de sărbători apare adesea tocmai din cauză că presiunea socială e mare să fim fericiţi, uniţi, plini de bucurie. Când realitatea noastră nu se potriveşte cu această imagine ideală, fie că suntem singuri, avem relaţii tensionate, am pierdut pe cineva drag sau pur şi simplu nu simţim acel “magic”, apare un gol imens” explică Yolanda Crețescu.

Ce putem face?

Persoanele care resimt astfel de sentimete pot face foarte multe activități pentru a-și alunga senzația de tristețe provocată de singurătate.

„Cei care sunt singuri pot face ceva care pare contraintuitiv: să nu se lupte cu singurătatea, ci s-o transforme. În loc să stea cu gândul „trebuie să fiu cu alţii”, pot decide cum să-şi umple acel spaţiu cu sens. Poate înseamnă să faci ceva bun pentru tine: un proiect amânat, o plimbare lungă” recomandă Yolanda Crețescu.

Puteți citi interviul integral aici.