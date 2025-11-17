Pretindea că este infirm, dar s-a vindecat „miraculos”. S-a întâmplat la Brașov sub ochii unui polițist

Un bărbat care pretindea că are un handicap locomtor, având asupra sa și un baston, a fost suprins de un polițist din Brașov, în ce a scăpat ca prin minune de problemele medicale, după ce a plecat de lângă șosea. Scena a fost filmată de polițistul Daniel Zontea.

După ce a postat clipul pe internet, omul legii a făcut și o postare: „Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos”,

Daniel Zontea este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov și prostează frecvent clipuri prin care încearcă să-i facă pe urmăritorii săi mai atenți cu privire la conduita civică pe care trebuie s-o adopte.

 

 

