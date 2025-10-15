Prevenție medicală gratuită pentru toți adulții din România

Indiferent dacă sunt sau nu asigurați, românii peste 18 ani pot accesa gratuit serviciile medicale de prevenție. Ministerul Sănătății face apel public pentru accesarea serviciilor medicale de prevenție, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.

„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive. Asigurarea medicală nu este obligatorie. În cazul în care persoana este neasigurată serviciile medicale de mai jos sunt gratuite:

Adulții între 18 și 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală.

Persoanele de 40 de ani și peste pot beneficia anual de până la trei consultații gratuite, pentru evaluare, consiliere și monitorizare.

Consultațiile de prevenție ajută la depistarea timpurie a afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor boli cronice. În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum: