Primul Centru de Arși Gravi din România, la Timișoara

FacebookEmailWhatsApp

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat faptul că primul Centru de Arși Gravi din România va funcționa în februarie 2026, urmând ca lucrările de construcție să se încheie luna viitoare.

„Am vizitat astăzi șantierul de la Timișoara împreună cu domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și domnul profesor Dorel Săndesc, managerul spitalului – oameni care coordonează local acest proiect exemplar. Se lucrează intens, iar anul acesta va fi finalizat primul centru de arși gravi construit în România după Revoluție” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

În momentul de față se lucrează la detaliile de interior și circuitele medicale. Lucrările de structură și heliportul s-au finalizat.

„’Proiectul a început în 2022, iar acum, după ani de așteptare și promisiuni, putem spune: da, se poate! Lucrările se vor finaliza în decembrie anul acesta. După testările tehnice și procedurile de acreditare, estimăm că în februarie 2026 vor fi tratați aici primii pacienți cu arsuri grave” a mai spus ministrul Sănătății.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro