Primul Centru de Arși Gravi din România, la Timișoara

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat faptul că primul Centru de Arși Gravi din România va funcționa în februarie 2026, urmând ca lucrările de construcție să se încheie luna viitoare.

„Am vizitat astăzi șantierul de la Timișoara împreună cu domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și domnul profesor Dorel Săndesc, managerul spitalului – oameni care coordonează local acest proiect exemplar. Se lucrează intens, iar anul acesta va fi finalizat primul centru de arși gravi construit în România după Revoluție” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

În momentul de față se lucrează la detaliile de interior și circuitele medicale. Lucrările de structură și heliportul s-au finalizat.

„’Proiectul a început în 2022, iar acum, după ani de așteptare și promisiuni, putem spune: da, se poate! Lucrările se vor finaliza în decembrie anul acesta. După testările tehnice și procedurile de acreditare, estimăm că în februarie 2026 vor fi tratați aici primii pacienți cu arsuri grave” a mai spus ministrul Sănătății.