Primul deces provocat de gripă din acest sezon

O femeie de 88 de ani, nevaccinată, care avea și comorbidități și-a pierdut viața din cauza gripei.

Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția cu privire la faptul că numărul îmbolnăvirilor este în creștere. Ultimele 3 săptămâni au evoluat cu o creștere semnificativă a activității gripale.

Femeia de 88 de ani care și-a pierdut viața din cauza virusului gripal este din Cluj.

umărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15 – 21 decembrie a fost de 11.174. Aproape dublu faţă de săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrare în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ.

– Bucureşti – 1.696

– Cluj – 843

– Botoşani – 826

– Bihor – 801

– Iaşi – 700

– Neamţ – 616

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

În săptămâna 15.12.2025 – 21.12.2025 au fost raportate 102.655 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 3.7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) şi cu 15.2% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (89.109).