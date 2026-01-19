Primul transplant de cord din 2026. O viață nouă pentru un tânăr de 19 ani

Medicii Institutului Național de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș au realizat primul transplant de cord din anul 2026. Pacientul care a primit o inimă nouă este un tânăr de 19 ani.

Inima a fost prelevată de la un tânăr de 22 de ani, aflat în moarte cerebrală într-un spital din București, iar demersul de a transporta inima din Capitală la Târgu Mureș a fost îngreunat de condițiile meteo.

Intervenția a dunar aproximativ cinci ore, transmit reprezentanții Institutului Național de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

„Un băiat de 19 ani trăieşte. Primul transplant de cord din România din 2026. Cu câteva ore înainte să aflu că există o inimă pentru el, l-am întâlnit în salon. Un băiat de 19 ani, din judeţul Bistriţa, internat din luna octombrie la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş. Un copil obosit de boală, dar lucid şi foarte puternic, a cărui singură şi ultimă şansă era un transplant de cord. L-am întrebat dacă este pregătit. M-a privit şi m-a întrebat dacă există o inimă. I-am spus adevărul. Că, în acel moment, nu. Dar i-am mai spus ceva. Că simt că pentru el poate să fie bine. Că trebuie să aibă răbdare. Că uneori, viaţa mai face loc unei şanse”, povesteşte, într-o postare pe pagina sa de Facebook, prof, dr. Horaţiu Suciu, şeful Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş.

Datele arată că pacientul de 19 ani care are acum o inimă nouă a fost ținut în viață cu ajutorul unei inimi „artificiale”.

„Un aparat care nu vindecă, dar care cumpără timp, în aşteptarea unei minuni. Şi minunile vin”, mai spun medicii din Târgu Mureș.

După operație urmează perioada de îngrijiri post-transplant care presupune recuperarea funcțiilor vitale, dar și adaptarea imunologică.