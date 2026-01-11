Principalele motive care-i aruncă pe tineri și pe adulți în brațele drogurilor VIDEO

Motivele pentru care oamenii, indiferent dacă sunt tineri sau adulți, consumă droguri sunt multiple. În cazul tinerilor, cel mai adesea este vorba despre anturaj sau problemele din familie, iar în cazul adulților este legat de stresul cotidian.

„În cele mai multe cazuri este vorba despre curiozitate. Mulți simt o presiune a anturajului de a încerca, de a face ceea ce fac și prietenii. În unele cazuri este și o încercare de a atrage atenția părinților și profesorilor. A părinților pe care de multe ori nu-i simt aproape și de multe ori cumva asociază acest consum de substanțe cu o fugă de probleme sau un refugiu al problemelor emoționale. Aici crește mult și riscul de dependență” atrage atenția dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Stresul cotidian sau joburile foarte costisitoare îi fac și pe adulți să devină consumatori de droguri.

„Am întâlnit destul de multe cazuri de pacienți care au ales să consume astfel de substanțe pornind de la o încărcătură emoțională foarte mare, din cauza stresului acumulat, al jobului extenuant și găsesc o modalitate de refugiu, de uitare a acestor probleme” mai spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.