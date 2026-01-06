Prioritățile ministrului Sănătății pentru anul 2026: Reforma trebuie să continue VIDEO

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a fost invitat în cadrul primei ediții din acest an a emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”, difuzată de Medika TV. Oficialul a explicat care sunt prioritățile instituției pe care o conduce pentru anul 2026.

„Dacă ar fi să fac o structură a priorităților pentru prima parte a anului 2026 m-aș axa pe continuarea dezvoltării ambulatoriilor de specialitate care începe să dea roade. Reformarea zonei componentei de sânge și transfuzii de sânge, este un domeniu important la care țin mult și care trebuia reformat demult„ susține Alexandru Rogobete.

Mai mult, o altă prioritate pentru prima parte a anului o reprezintă reformarea sistemului medical, precum și depășirea problemelor legate de plata gărzilor.

„O altă prioritate care se acutizează este mecanismul de gărzi și tarifarea lor. Ceea ce am început anul trecut, reorganizarea spitalelor și schimbarea normativului de personal la pachet cu noua gândire referitoare la gărzi” a mai spus Alexandru Rogobete.