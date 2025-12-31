Prof. dr. Cătălina Poiană: Sănătatea trebuie să devină o prioritate

Într-un bilanț al anului 2025, prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România a subliniat importanța unei priorități pentru sistemul românesc de sănătate.

Și în 2025 am avut un an plin de provocări în sistemul de sănătate. Trebuie să aducem în față și să recunoaștem și lucrurile bune realizate anul acesta – și cu siguranță sunt – dar trebuie să înțelegem și să recunoaștem și ce nu merge în sănătate, pentru a îndrepta lucrurile. Și noi medicii și dumneavoastră pacienții vrem aceleași lucruri: spitale cu infrastructură modernizată sau cu infrastructură nouă; acces la cele mai bune tratamente; dumneavoastră să fiți tratați profesionist și cu empatie, noi, medicii, să fim priviți corect”, a transmis, marți, prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

Președinta CMR a subliniat că atât pacientul, cât și medicul, trebuie să se bazeze pe o relație de respect și corectitudine. De asemenea, este nevoie de acces rapid la servicii medicale.

„Aici, prima problemă identificată ține de numărul de medici și personal medical, de cum este repartizat – la nivel național, acest număr – dar și de politici și strategii, dacă ne referim la numărul de medici disponibili să asigure gărzi, ca exemplu”, a precizat președinta CMR.

Atât în 2025, cât și în ultimii ani, „s-au și mișcat lucruri în sistemul de sănătate, dar cu siguranță mai sunt multe de realizat”, a afirmat prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

„Vedem că șantierele unde se ridică noi clădiri de spitale avansează – trebuie recunoscut acest fapt – și, indiferent de zona unde se construiesc, aceste investiții vin să îmbunătățească infrastructura sanitară a României. Iar unele clădiri au fost deja date în folosință pe parcursul acestui an”, a mai spus prof. univ. dr. Cătălina Poiană.