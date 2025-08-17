Prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu: „Boala Lyme este o boală foarte mult supradiagnosticată”

Într-un interviu realizat pentru News.ro de moderatoarea Medika TV, Eugenia Foarfecă, prof. univ. dr. Simin Aysel, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București a vorbit despre boala Lyme și impactul semnificativ pe care această afecțiune îl are asupra vieții pacienților.

„Boala Lyme este o boală reală, Borrelia este un germene, o spirochetă care se transmite de la animale la om prin intermediul căpuşelor, este o boală vectorială. Nu este o boală foarte rară, dar nu este atât de frecventă cum vor mulţi dintre pacienţi să creadă” susține dr. Simin Aysel Florescu.

Boala este însă supradiagnosticată și confundantă cu alte afecțiuni. Iar situația nu se întâmplă doar în România, ci și în alte state din lume.

„ Boala Lyme este o boală foarte mult supradiagnosticată. Adică se stabileşte un diagnostic de boală Lyme incorect în cazul unor pacienţi care au alte afecţiuni. Din păcate, se întâmplă foarte des şi la noi, şi în restul lumii, ca diagnostic eronat sau chiar indus de către pacient, prin testări repetitive în diverse laboratoare” mai spune prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu.

