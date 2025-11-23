Programări la medic pentru monitorizarea stării de sănătate

Screeningul se referă la o evaluare periodică a stării de sănătate, cu scopul de a se descoperi anumite afecțiuni. El nu reprezintă o urgență medicală, de aceea nu poate fi efectuat la urgență. Pentru controalele periodice, pacienții trebuie să se programeze la medicii de familie.

„Viziunea pe care o are Ministerul Sănătăţii este de a informa, de a conştientiza nevoia de screening. (…) Medicii de familie pot informa în timp oamenii despre posibilitatea şi despre nevoia de screening. Acum, am tot văzut în spaţiul public şi vreau să răspund la această speculaţie că lista de aşteptare este lungă. Pentru screening, ce vreau să se înţeleagă, este că acesta nu reprezintă o urgenţă medicală. Dacă cineva programează pentru screening peste trei luni, nu este o tragedie. Screeningul se face programat, nu reprezintă o urgenţă medico-chirurgicală. (…) Oamenii trebuie să ştie cu o lună, cu două luni înainte, că la un anumit moment va veni ziua în care trebuie să meargă la cabinetul x sau y sau la medicul de familie pentru procedura de screening” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Scopul screeningului este de a depista la timp boala de care ar putea suferi o persoană. Nediagnosticate la timp, bolile avansează în simptome și pot fi mai greu de tratat.