Proiect al Colegiului Medicilor din România: Testare antidrog pentru medicii care fac gărzi

Spitalele ar putea fi obligate să efectueze teste antidrog pentru medicii care intră în gărzi. Recomandarea a fost făcută de Colegiul Medicilor din România ca urmare a decesului medicului de 32 de ani de la Spitalul Floreasca.

„Da, aici ar trebui făcută o consultare cu medciii, mi-ați dat o temă bună de gândire o voi discuta cu comisiile de specialitate. Medicină de urgență, anestezie, ATI, vom evalua și alte modele să vedem dacă există practică unitară la nivel UE și dacă lucrurile vor impune este o problemă la care o să reflectez și vă vom spune ce decidem” a declarat dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, într-o intervenție la Antena3CNN.